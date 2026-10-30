Estos son los 3 mejores capítulos de One Piece según IMDb

La televisión ha sido durante décadas una de las formas de entretenimiento más accesibles e influyentes en la sociedad mundial. Millones de personas de distintas edades han compartido historias, emociones y momentos culturales memorables sin tener que salir de sus casas.

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Luego, con la llegada de la era digital y las plataformas de transmisión en línea, la producción audiovisual para la pantalla chica ha alcanzado niveles cinematográficos. Así es como la cantidad de producciones disponibles se ha multiplicado, aunque muchos demuestran sus preferencias por grandes clásicos como One Piece, serie que hoy pondremos como protagonista.

Los mejores capítulos de One Piece

En este panorama audiovisual, Internet Movie Database (IMDb) se erige como la base de datos de cine y televisión más consultada del mundo. Esta plataforma ofrece un sistema de valoración en el que millones de usuarios pueden puntuar películas y episodios de series en una escala del 1 al 10.

Como mencionamos anteriormente, entre las producciones más destacadas se encuentra One Piece, anime que sigue la travesía de Monkey D. Luffy y su tripulación de piratas a través de más de mil episodios. En este punto, sobresalen tres capítulos que han alcanzado puntuaciones elevadas en IMDb y que te mostramos a continuación:

Episodio 968: "¡Nace el Rey de los Piratas! ¡Llegada a la última isla!" - Calificación en IMDb: 9.8 / 10

Este capítulo marca el cierre definitivo del épico periplo de Gol D. Roger a través de los mares. Tras descodificar la información de los cuatro Poneglyphs indicadores, la tripulación logra alcanzar el último y más enigmático rincón del Grand Line. Al contemplar el gran secreto que albergaba el lugar, Roger y su tripulación rompen en una carcajada inolvidable, bautizando el enclave como Laugh Tale. Enmarcado por las nostálgicas notas del tema Memories, el episodio sintetiza el alma de la serie: la búsqueda constante de libertad, la camaradería y el enigma definitivo de One Piece.

Episodio 483: "Buscando la respuesta: Muere Puño de Fuego Ace en el campo de batalla" - Calificación en IMDb: 9.8 / 10

Situado en la cúspide de la guerra de Marineford, este entrega representa la pérdida más devastadora y decisiva de toda la saga. En un acto de devoción fraternal, Portgas D. Ace intercepta un golpe mortal destinado a Luffy, entregando su vida en el proceso. Su último suspiro —dedicado a agradecer el amor recibido en vida— junto a una ejecución visual desgarradora, convirtieron a este pasaje en un momento cumbre e imborrable dentro de la animación japonesa.

Episodio 1062: "¡El estilo de tres espadas del Rey Supremo! Zoro contra King" - Calificación en IMDb: 9.8 / 10

En el clímax de la batalla de Wano, la narrativa se centra en la contienda definitiva entre Roronoa Zoro y King, la mano derecha de Kaido. El episodio destaca por un despliegue técnico insuperable y una estética casi cinematográfica, donde vemos a Zoro despertar su Haki del Rey y dar forma a su técnica del "Rey del Infierno". Su combinación de animación frenética, narrativa emocional e intensidad técnica lo consagró de inmediato como un referente visual aclamado a nivel global.