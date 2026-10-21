4 peluches de Zoey, Jinu, Abby y Mystery que todo fan de Las Guerreras K-Pop debe tener

Todos nos hemos convertido en fans de alguna serie, una banda de música, una película o un videojuego, al menos una vez en la vida. Esto es lo que despiertan diversos gustos y hobbies como el de coleccionar objetos, funkos, peluches y posters que los representen.

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En este marco, los peluches se posicionan entre los juguetes más buscados para obsequiar a un fan o autoregalarse. Es que estas figuras no solo representan a personajes populares, sino que por su textura y peso son ideales para transportar a toda hora y en cualquier lugar.

Los peluches que debes tener

La película “Las Guerreras K-Pop” es uno de los grandes fenómenos de los últimos años y los fans que han surgido tras su lanzamiento siguen multiplicándose. Todos sus personajes han despertado la admiración de un vasto público que también sueña con tenerlos en forma de peluches.

Es por eso que, en esta oportunidad, te daremos a conocer cuáles son los 4 mejores peluches que todo fan de Las Guerreras K-Pop debe tener. De todos modos, hoy los destacados son tres de los demonios rivales de las protagonistas de la trama (Jinu, Abby y Mystery) y una sola guerrera Zoey:

1. Zoey: No existen límites para disfrutar de este peluche, el cuál será una fuente de tranquilidad para los más pequeños ayudándolos a desarrollar habilidades sociales, promoviendo su imaginación y creatividad.

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2. Jinu: Esta figura mide 25 centímetros y es muy suave al tacto. Representa fielmente al personaje de Los Saja Boys y no puede faltar en ninguna colección.

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3. Abby Saja: Descubrí el encanto único del peluche de Abby, un imprescindible para los fanáticos del fenómeno K-pop y coleccionistas de artículos exclusivos.

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4. Mystery: Este peluche, inspirado en la película, se destaca por su diseño detallado y su suavidad excepcional.