“No la conozco": Peppa Pig enciende una NUEVA polémica y el internet reacciona

En las últimas horas se ha dado una nueva polémica en internet que ha dividido a dos sectores de manera muy distinta y lo más extraño es que para sorpresa de muchos, la protagonista es Peppa Pig (así como lo lees), el dibujo animado ha logrado causar desconcierto en redes.

Todo comenzó luego de que el dibujo de Peppa Pig fuera entrevistada para un medio de música conocido como Pitchfork y en un punto de dicha entrevista se le preguntó sobre sus gustos musicales, donde habló sobre sus estrellas pop favoritas como Rihanna, Pink, Kelly Clarkson, Sabrina Carpenter y hasta ahí todo bien, el problema fue cuando se le preguntó por estrellas pop un tanto más alternativas como PinkPanthress y Clairo.

¿Cómo inició la polémica de Peppa Pig y Clairo?

En dicha entrevista se le preguntó sobre su calificación a PinkPanthress, a lo que el dibujo respondió lo siguiente: “¡Se llama Pink! ¡Es el mejor nombre del mundo! ¿Le gustan los animales? Quizás le guste yo porque también soy rosa y le gusto a todo el mundo”; posteriormente se le preguntó por la artista estadounidense Clairo y aquí es donde comenzó el problema...

Cuando a Peppa Pig se le mencionó el nombre de Clairo, esta únicamente respondió lo siguiente:

“No la conozco”, dejando un momento silencioso e incómodo que ha sido bastante comentado en internet.

Internet reacciona a comentarios de Peppa Pig

En los últimos años, Clairo se ha consolidado como una de las artistas alternativas más versátiles e incluso su popularidad le ha dado la vuelta al planeta, por lo que en seguida se hicieron escuchar sus fans.

Clairo ended that pig pic.twitter.com/wqemUO43dV — Axo ꕤ (@InsolnceAxolotl) July 7, 2026

Incluso más cuentas han comenzado a jugar con el tema, aunque de momento Clairo no se ha pronunciado respecto al tema, sus fans son quienes han comenzado a darle visibilidad al tema en redes sociales.

Clairo seemingly throws shade at Peppa Pig in new Instagram story. pic.twitter.com/4B9KwD84Y5 — Pop Base (@PobBase) July 8, 2026

¿Quién es Clairo?

Si no quieres que te pase como a Peppa Pig, debes de saber que Claire Elizabeth Cottrill, mejor conocida como Clairo, es una artista estadunidense quien saltó a la fama internacional en el año 2017 con su tema "Pretty Girl", la cuál grabó en casa, aunque su estilo Lo-Fi le valió para hacerse viral (aún antes de TikTok).

Consolidada como una artista independiente, este éxito le valió para seguir cosechando demás exitos que poco a poco llegarían a las listas de popularidad, tales como "Bags", "Sofia", "Hello?, o "4EVER", siendo que sus canciones acumulan cientos de millones de reproducciones en Spotify y que de hecho a día de hoy tiene casi 20 millones de escuchas mensuales.

Con tres discos de estudio y demás EP's y singles, hoy en día Clairo es una de las exponentes de la música alternativa, dream pop y experimentales de la actualidad a sus 27 años.

