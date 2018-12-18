Abuelita influencer se une a la promoción de El Regreso de Mary Poppins con su póster creado en Paint.

El arte no tiene edades, y la señora Concha García lo ha demostrado con sus creaciones publicadas en Instagram.

Disney España tuvo un gran acierto al incluir el trabajo artístico de esta famosa abuelita que reina en Instagram ¡Con sus dibujos hechos en paint!

Con tan sólo 88 años, doña Concha García Zaera se sumó al equipo de Disney España para hacer una intervención especial en la campaña promocional de “El Regreso de Mary Poppins” y su gran talento ya está conquistando seguidores alrededor del mundo.

Aunque lleva algún tiempo siendo instagrammer, Concha sorprendió a todo el mundo cuando compartió una reinterpretación del póster de “El Regreso de Mary Poppins” en su cuenta de Instagram @conchagzaera.

View this post on Instagram Ha sido un gran honor que @disneyspain haya querido contar conmigo para comunicar el estreno de #ElRegresoDeMaryPoppins. Se estrena el 21 de diciembre y estoy deseando verla, siempre me ha encantado. A post shared by Concha García Zaera (@conchagzaera) on Dec 16, 2018 at 6:00am PST

Y para sorpresa de muchos, esta abuelita originaria de Valencia, España, ha llevado a otro nivel su gusto por la pintura, al aprender a usar la herramienta de dibujo de Paint para recrear imágenes o cuadros que le resultan interesantes.

Sin embargo, su más reciente obra le ha valido la admiración de personas al rededor de todo el mundo, y de pronto se convirtió en todo un boom de las redes sociales.