TOP 4 películas que nacieron de cómics inesperados y que no son de Marvel o DC

No todos los superhéroes que han conquistado la gran pantalla y se mantienen dentro del gusto de las personas son de Marvel y de DC; por ello ahora te contamos sobre 4 proyectos cinematográficos que se han consolidado dentro de la cultura popular.

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4 proyectos cinematográficos de superhéroes que no son de Marvel o DC y que han consolidado al género de los superhéroes

No todas las películas basadas en cómics que has visto en la gran pantalla pertenecen a los gigantes de Marvel o DC. Historias como V de Vendetta, Hellboy, Sin City o Kingsman se han consolidado como espectaculares propuestas fuera de las grandes franquicias cinematográficas que hoy dominan el género.

V de Vendetta

La película estrenada en 2006 es una aclamada adaptación de ciencia ficción distópica dirigida por James McTeigue y escrita por las hermanas Lilly y Lana Wachowski. La historia está basada en la novela gráfica homónima de los años 80 creada por el guionista Alan Moore y el ilustrador David Lloyd.

Hellboy

Estrenada en 2004, la cinta de fantasía oscura fue dirigida por el mexicano Guillermo del Toro y está basada en la miniserie de cómics Hellboy: la semilla de la destrucción, creada por el autor e ilustrador Mike Mignola para la editorial Dark Horse Comics.

Sin City

Esta película llegó en 2005 y se presentó como una obra de cine negro, dirigida por Robert Rodriguez y el propio autor del material de origen, Frank Miller, contando con Quentin Tarantino como director invitado.

Kingsman

Estrenada en 214, esta comedia de acción y espionaje dirigida por Matthew Vaughn y coescrita junto a Jane Goldman está basada de manera libre en el aclamado cómic The Secret Service (2012) creado por el guionista Mark Millar y el legendario ilustrador Dave Gibbons.

El mundo de los superhéroes es mucho más amplio de lo que parece y existen firmas independientes que han logrado consolidar a sus personajes dentro de la memoria colectiva de los fans del género; por ello, si buscas una historia alterna a las ofrecidas por las grandes franquicias como Marvel y DC. Estas 4 películas pueden ser una gran opción.