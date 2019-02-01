¡Adiós a Rajah! La Princesa Jasmine no tendrá un tigre, pero, ganará una amiga en el live-action de Aladdín.

¿Te habías dado cuenta que Jasmíne es prácticamente la única figura femenina relevante en toda la película de Aladdín? Igual y no lo habías notado, pero, en la animación de 1994 sí era así.

Como parte de las adaptaciones realizadas para la versión live-action de este clásico animado, Disney integró a Dalia, una doncella, que será la cercana confidente de Jasmíne, y no se hizo tan evidente, como hasta ahora que salió a la luz una imagen promocional que incluye a esta misteriosa mujer.

"Ella puede ser la doncella, pero, son mejores amigas; son tan cercanas, porque han crecido juntas”, compartió Naomi Scott, quien interpreta a Jasmíne en Aladdín.

Aladdín llegará a la pantalla grande en el mes de mayo de este año, y por supuesto, será uno de los estrenos Disney más esperados de este 2019.

Da clic en la imagen y checa el tráiler del live-action de Aladdín.