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Así fue como le dijeron a Emily Blunt que sería ‘Mary Poppins’ ¡Conoce esta divertida anécdota en Kidsiete!

La protagonista de Mary Poppins se confiesa y cuenta todos los emocionantes detalles de encarnar a la nana más famosa del cine.

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Escrito por: TV Azteca Digital

Por primera vez, Emily Blunt, protagonista de Mary Poppins se confiesa y cuenta todos los emocionantes detalles de encarnar a la nana más famosa del cine. 


Esta historia está lista para dejarnos sorprendidos y despertar esa magia que habita dentro de nosotros, y son sus protagonistas, quienes comparten con nosotros esta emoción. 


La nana más famosa del cine tiene mucho por compartir con nosotros, y el alma de este clásico de Disney está compuesta, por los siguientes ingredientes: 

  • Magia. 
  • Nostalgia. 
  • Música. 
  • Baile.

  • Y MUCHA imaginación. 


‘El Regreso de Mary Poppins’ llega a la pantalla grande en diciembre de 2018, así que, ya falta muy poco para que disfrutemos de este gran proyecto de Disney. 

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¡La música de Mary Poppins te hará 'volar' de la emoción!

Directo en la nostalgia, ya está aquí el tráiler de 'El regreso de Mary Poppins'