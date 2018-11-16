Así fue como le dijeron a Emily Blunt que sería ‘Mary Poppins’ ¡Conoce esta divertida anécdota en Kidsiete!
La protagonista de Mary Poppins se confiesa y cuenta todos los emocionantes detalles de encarnar a la nana más famosa del cine.
Por primera vez, Emily Blunt, protagonista de Mary Poppins se confiesa y cuenta todos los emocionantes detalles de encarnar a la nana más famosa del cine.
Esta historia está lista para dejarnos sorprendidos y despertar esa magia que habita dentro de nosotros, y son sus protagonistas, quienes comparten con nosotros esta emoción.
La nana más famosa del cine tiene mucho por compartir con nosotros, y el alma de este clásico de Disney está compuesta, por los siguientes ingredientes:
- Magia.
- Nostalgia.
- Música.
- Baile.
- Y MUCHA imaginación.
‘El Regreso de Mary Poppins’ llega a la pantalla grande en diciembre de 2018, así que, ya falta muy poco para que disfrutemos de este gran proyecto de Disney.
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