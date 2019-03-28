Azteca 7 y Kidsiete dan la bienvenida a las aventuras de ‘Pocoyo’, un niño de 4 años que ama jugar y divertirse con sus amigos.

¡Las aventuras de Pocoyo llegan a Azteca 7! Diviértete con 'Pocoyo' y su pandilla de amigos: Elly, Pato, Loula, Pajaroto, Nina, Roberto y Pulpo.

Pocoyo es un niño de preescolar que a través de juegos descubrirá y aprenderá cosas nuevas, se enfrentará a retos desconocidos y junto con sus amigos conocerán los valores como el respeto, la amistad, el agradecimiento, la confianza, etc.

No te pierdas las aventuras de 'Pocoyo', lunes a viernes 8:00 AM, por Azteca 7.