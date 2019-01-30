¡Bella y Mérida, princesas que están dispuestas a defender todo aquello en lo que creen! Conoce sus historias.

¿Qué tienen en común Bella y Mérida?

Definitivamente ambas son princesas encantadoras, pero, también comparten un espíritu de lucha fuerte y determinado para defender sus ideales, a pesar, de que la sociedad espere algo totalmente distinto de ellas.

Disney Princesas nos comparte las versiones cortas de Descubriendo a La Bella y La Bestia, así como la de nuestra aguerrida Mérida, para que conozcas más sobre ellas, con un relato de menos de 5 minutos.

Bella y la bestia aniversario kidsiete

¡Esta es una nueva forma de descubrir a nuestras queridas Princesas de Disney!

¿Qué esperas para disfrutar de estas versiones cortas?

Mira Descubriendo La Bella y La Bestia, aquí:

Checa Descubriendo a Valiente, aquí:

¡Cuéntame! ¿Para ti cuál es la princesa más aguerrida de todas?