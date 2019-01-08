Capitana Marvel nos regala un vistazo exclusivo ¡Y nos deja claro que no dudará ni tantito en usar todo su poder!

Marvel nos dejó un regalo para iniciar bien 2019, y en esta ocasión se trata de un vistazo exclusivo a uno de los estrenos más esperados del año ¡Capitana Marvel!

Hemos visto destellos de lo que tendrá que enfrentar Capitana Marvel para usar su poder, y ahora, nos queda claro que no dudará ni tantito al usar toda su fuerza para convertirse en la superheroína que todos estábamos esperando.

En este adelanto, vemos por primera vez la transformación de los Skrulls, estos aliens que pueden cambiar de forma.

Incluso, Capitana Marvel tendrá que demostrar que ella, no es un skrull, y así es como alcanzamos a ver a penas una probadita de lo que es capaz de hacer con su gran poder.

Esta es la primera película de Marvel en la que una superheroína es la protagonista, y por supuesto, existen muchas expectativas sobre lo que Capitana Marvel logrará en la pantalla grande.

¡No podemos esperar más para ver a la increíble Brie Larson en acción!