¡Cenicienta es una joya estética de la animación! Este clásico de Disney ya forma parte del Registro Nacional de Filmes de EU.

Por su belleza estética, "La Cenicienta" de 1950, fue una de las 25 películas que se agregaron al National Film Registry, de Estados Unidos.

El Registro Nacional Fílmico de Estados Unidos tiene como intención principal, la creación de una memoria de las expresiones artísticas en sus diversas formas.

Entre todas las películas que se incluyen en este acervo están, cintas animadas, clásicos del cine estadunidense, filmes de arte, entre otros, todas estas piezas correspondientes a diferentes años de creación.

Cenicienta Kidsiete

Estos 25 filmes ahora son considerados como “tesoros que deben ser protegidos”, son contemplados como documentos histórico-culturales, algunos de ellos, poseen la capacidad de fomentar la esperanza y los sueños.

Cenicienta fue estrenada por primera vez en 1950, y desde entonces, esta princesa ha acompañado múltiples generaciones de niñas y niños que gustan de la magia y los cuentos de hadas.

La primera historia que Disney nos presentó sobre “La Cenicienta” es una adaptación del cuento del francés Chales Perrault, llamado “Histoires ou Contes du Temps”, sin embargo, en 2002 y en 2006, conocimos nuevas historias de esta encantadora princesa.