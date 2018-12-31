¿Cómo lució Ryan Reynolds para hacer posible su actuación en Pikachu Detective? ¡Él mismo nos muestra!

Ryan Reynolds nos sorprendió a todos con una imagen en la que nos muestra un comparativo de su rostro y el de nuestro eléctrico amigo amigo, Pikachu.

Este increíble actor no sólo le prestó su voz a Pikachu, sino que, además, le prestó su rostro.

Para hacer posible la animación del live action "Pikachu Detective", Ryan tuvo la cara llena de puntitos, y así es como lució su rostro.

Pika-Dots. #DetectivePikachu pic.twitter.com/A7FRUC899r— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 31 de diciembre de 2018

Ryan Reynolds está listo para compartir con nosotros esta aventura Pokémon y esta foto es la prueba más clara de ello, aunque, muchos siguen pensando que él es sólo Deadpool.

¡No podemos esperar más para ver este live action!

Aunque lo cierto, es que lo más polémico hasta ahora, no ha sido el hecho de que Pikachu hable…

¿A ti qué te pareció la apariencia de los pokémones que hemos visto hasta ahora de Pikachu Detective?