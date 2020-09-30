Conecta con los Maestros, aprende donde sea, checa las recomendaciones de Sésamo para apoyar a tus hijos con su aprendizaje.
Conoce los estilos de aprendizaje y apoya al desarrollo de tus hijos, aún cuando la educación se realice a distancia.
Elmo y sus amigos de Sésamo, traen para ti algunos tips para que conozcas la mejor forma de aprender junto a tus hijos.
Existen cosas que los maestros de los pequeños conocen y que los padres irán descubriendo poco a poco.
Checa la guía de sésamo para conectar con los maestros y apoyar así al aprendizaje de los niños.
Ven a Sésamo de los lunes, miércoles, y viernes, a las 7:30 a.m. por Azteca 7, juega, aprende, y diviértete.
¡Da clic en la imagen y descarga esta guía para padres!