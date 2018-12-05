¿Cruella De Vil será una villana que amaremos? ¡Mira lo que se sabe sobre el live action que protagonizaría Emma Stone!



Maléfica fue la primera villana de Disney que se ganó nuestro corazón al mostrarnos la historia sobre su origen.

¿Será Cruel De Vil la siguiente?

La bella Emma Stone será la encargada de darle vida a la villana más temida por los perritos, sí, será Cruella De Vil y no sabemos qué esperar.

La película live action de Disney tendrá como director a Craig Gillespie, y tendrá como productores a Andrew Gunn, Marc Platt y Kristin Burr.

La película que nos muestre los orígenes de Cruella no tiene fecha de estreno, o al menos, aún no ha sido difundida.

Este papel ya ha sido personificado en otra versión live action que salió (antes de que se pusieran de moda), por la gran actriz, Glenn Close, y la película llevaba por título “101 dálmatas: ¡Más vivos que nunca!”.

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