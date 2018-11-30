¿De qué trata ‘Toy Story 4’? La tan esperada sinopsis ya está aquí en Kidsiete ¡Se acabó el misterio!



Woody siempre ha estado seguro de su lugar en el mundo, pero, en esta nueva aventura descubrirá que existen retos enormes para un juguete.

El póster más reciente de "Toy Story 4" nos dejó con muchas dudas sobre lo que pasará con nuestros inseparables juguetes favoritos y ahora, ya tenemos más pistas sobre lo que ocurrirá con ellos en 2019.

Ya también Tom Hanks y Tim Allen, nos dieron algunas pistas sobre el final de la cuarta entrega de Toy Story, y entre los destellos de lo que podremos ver, tenemos ingredientes infalibles para el llanto:

Nostalgia

Sorpresa

Grandes emociones

Y ahora, Disney, nos revela de qué va esta aventura:

La prioridad de Woody, siempre ha sido cuidar de su niño, ya sea Andy o Bonnie, y esto le ha hecho sentir que tiene seguro su lugar en el mundo.

Aunque, las cosas cambiarán con la llegada de un nuevo juguete en el cuarto de Bonnie, se trata de Forky, el que, a pesar de no ser un juguete, parece estar llevando más atención que los viejos compañeros de esta pequeñita.

Woody emprenderá un viaje acompañado de sus viejos y nuevos amigos, sus compañeros de cuarto, con quienes descubrirá lo enorme que puede ser el mundo para un juguete.

Hemos visto que como parte de este viaje, llegarán a la feria, donde se encontrarán con Bunny y Ducky, dos juguetes con un humor bastante ácido, aunque, como se los he dicho antes, no sé si estos serán amigos o enemigos.

Toy Story 4 llegará a México el 21 de junio de 2019 y nosotros no podemos esperar más para reír y llorar con esta fantástica aventura.

DA CLIC SOBRE LA IMAGEN Y DISFRUTA DEL TRÁILER DE TOY STORY 4: