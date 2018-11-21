Deja que las historias de Rapunzel y La Bella Durmiente te atrapen en menos de 5 minutos.

Las princesas Rapunzel y Aurora ya tienen su versión corta para que menos de 5 minutos descubras todo lo necesario sobre sus vidas.

Disney se ha dedicado a compartir breves cortos de sus clásicas historias de princesas para que ahora sean las niñas quienes te cuenten lo que pasa con ellas.

En esta ocasión tenemos la oportunidad de echarle un vistazo a la historia de Rapunzel.

Mira aquí el corto animado de Rapunzel, la princesa de "Enredados”:

La bella durmiente nos muestra por qué a veces dormir de más no es tan bueno, y ahora toca su turno de ser conocida por nuevas generaciones.

Mira aquí el corto animado de La Bella Durmiente:









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