Disney nos tiene preparado un 2019 lleno de nostalgia ¡Aquí te presentamos el calendario de estrenos!

Nos invade la nostalgia en este 2019 con el estreno de live actions de nuestros clásicos de Disney y con algunas nuevas aventuras, que esperamos con muchas ansias.

¡No te pierdas ninguna! Tenemos un recuento de los estrenos de Disney que nos esperan en este 2019.

¡Disney no me falles!

Este 2019 Disney nos tiene preparado un año ¡ES-PEC-TA-CU-LAR! Porque tendremos tiempo para reír y llorar, así como también nos espera una buena dosis de acción, misterio, aventura y fantasía.

Por supuesto, este año se esperan las versiones de live action de algunos de nuestros clásicos favoritos, y existe una alta expectativa en torno a estos, pero, Disney tiene suficiente para llenarnos de grandes experiencias durante prácticamente todo el año.

Aquí te decimos en qué fechas se estrenan las películas de Disney en 2019:

MARZO

Capitana Marvel

Capitana Marvel

Dumbo

¿Te hace falta ternura en tu vida? ¡Debes ver el tráiler de Dumbo! Sólo tienes que dar clic sobre la imagen.

ABRIL

Aviones 3

MAYO

Vengadores 4: Endgame.

Checa el tráiler aquí

Aladdín

Conoce los detalles sobre este live action dando clic sobre la imagen.

JUNIO

Toy Story 4.

¡Ve preparando los pañuelos!

JULIO

El Rey León.

¿Es o no un live action? ¡Decídelo tú mismo! Checa todo aquí.

AGOSTO

Artemis Fowl

La dosis perfecta entre fantasía y misterio, la tiene esta increíble película, entérate de todo aquí.

NOVIEMBRE

Frozen 2.

¡Esta sin duda es una de las más esperadas! Aquí te cuento todos los pormenores para que así como yo, digas: ¡Noviembre llega YA!

DICIEMBRE

Star Wars: Episodio IX.



