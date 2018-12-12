Disney Pixar anuncia su nuevo proyecto y promete cautivarnos con magia y amor por la familia: ¡Se trata de Onward!

Una vez que superemos el trauma por el estreno de “Toy Story 4”, nos estará esperando una nueva aventura en la que podremos disfrutar del talento de Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis - Dreyfus y Octavia Spencer, se trata de Onward.

Esta producción de Disney Pixar será la que nos permita disfrutar de lo que promete ser una gran historia, en la que el mensaje central es el amor por la familia.

En la dirección está a cargo de Dan Scalon, quien fue responsable de dirigir "Inside Out”, mientras que en la producción tendremos a Kori Rae, quien tuvo ese mismo rol en “Monsters University”.

Aún no sabemos mucho sobre la trama, pero sí sabemos que se desarrollará en un mundo suburbano de fantasía, en la que conoceremos la historia de dos hermanos elfos, que tendrán una aventura que les permitirá vivir un último día mágico junto a su padre, quien murió cuando ellos eran demasiado pequeños como para tener presente su recuerdo.

Aunque, tendremos que esperar hasta 2020 para poder disfrutar de esta mágica aventura.

