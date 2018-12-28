¡Disney revela el trágico destino de nuestros juguetes favoritos en Toy Story 4 y es algo que NADIE esperaba!
Sabíamos que podía pasar, pero, todos nos negábamos a creer que era posible.
Sí, lo que durante meses hemos sospechado sobre lo que podría ocurrir en la tan esperada entrega de Toy Story 4, finalmente se confirmó.
Y es que después de muchas pistas en las que vimos a nuestros querido amigo fiel, Woody, alejarse hacia el horizonte, ahora es terriblemente confirmado por una publicación de Disney.
Pero sin más rodeos…
¡Checa aquí el nuevo y aterrador adelanto de Toy Story 4!
Sabíamos que esto podía pasar... pic.twitter.com/HchQHx5s0T— DISNEY STUDIOS LA (@DisneyStudiosLA) 28 de diciembre de 2018
Jajajajaja ¡Inocentes palomitas! Se dejaron engañar, claro que en el Día de los Inocentes, todos debemos estar muuuuuuy atentos.
Disney nos jugó una buena broma todos con la ayuda de nuestro torpe amigo de los videojuegos, Ralph.