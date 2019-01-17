¡Disney tiene el #10YearChallenge que representa a los millennials que vieron Toy Story cuando eran niños!

El #10YearChallenge ha causado un gran revuelo en redes sociales, y por supuesto, uno de nuestros clásicos consentidos de Disney, no se podía quedar atrás.

Si cuando viste Toy Story cuando se estrenó por primera vez en el cine eras apenas un niño, entonces, eres de esa generación que ahora es adulta, todos ellos conocidos como millennials.

Aunque intentes resistirte, han pasado ya suficientes años desde aquella época y esta imagen lo representa a la perfección:

El #10yearchallenge que más nos representa: un poco más altos, los mismos juguetes. pic.twitter.com/Th8Av8PguD— Oh My Disney Latinoamérica (@OhMyDisneyLA) 16 de enero de 2019



Sin duda, la imagen de Andy cuando era niño y su comparación cuando llegó a la universidad, nos trae a todos recuerdos mágicos de nuestra infancia.