¡El 40 aniversario de Doraemon está muy cerca! Conoce el tierno detalle que están preparando para celebrarlo.

¡Aunque todavía no llegamos al futuro del que viene Doraemon ya estamos listos para celebrar su cumpleaños 40 en la Tierra! Aquí te contamos cuál es la sorpresa especial que están preparando para hacer especial este festejo.

Doraemon aterrizó por primera vez en Japón el 2 de abril de 1979 y desde entonces ha compartido sus aventuras tratando de solucionar la vida de Nobita Nobi.

Como parte de los festejos por el 40 aniversario de esta emblemática serie animada, se estrenará un remake del primer capítulo de Doraemon.

País Subterraneo Doraemon

El capítulo (hasta ahora) será visto en Japón el 5 de abril de este 2019.

El nombre del primer episodio de Doraemon lleva por nombre 'Dream Town, Nobita Land'.

En México tendremos que esperar algún tiempo para poder ver este épico remake del primerísimo capítulo del gato cósmico, sin embargo, ya nos iremos enterando de más detalles del gran festejo que tendrá Doraemon con motivo de su cumpleaños.