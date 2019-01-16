¡El Jorobado de Notre-Dame ya no será una joya olvidada! Disney tiene planes para realizar su live action.

Todavía no hay fecha para que se haga oficial el anuncio, pero existe una gran posibilidad de que se haga realidad.

Sin duda los niños que crecieron en los años 90’s son los más interesados en esto y por esto, te contamos todos los detalles sobre el live action de “El Jorobado de Notre-Dame”.

Una publicación estadunidense informó que Disney se encuentra trabajando con el dramaturgo Tony David Henry Hwang.

El Jorobado de Notre Dame Kidsiete

Y en la parte musical, estarían incluidos Alan Meken y Stephen Schartz, quienes trabajaron en la animación y que por su trabajo, fueron merecedores a una nominación al Oscar.

Hasta ahora se sabe que el live action sería una adaptación basada en la novela de Victor Hugo (1831) y la película animada que estrenó Disney en 1996.