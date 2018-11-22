El primer tráiler de ‘El Rey León’ en acción real ya está aquí ¡Te aseguro que al verlo se te enchinará la piel!
Uno de los momentos más emblemáticos de este clásico de Disney, se convierte en nuestro primer vistazo de lo que veremos en 2019.
El 2019 viene cargado de clásicos animados de Disney en versión de acción real, y ‘El Rey León’ por supuesto, es uno de los más esperados.
Esta producción lleva mucho tiempo en preparación y es hasta ahora, cuando podemos ver por primera ocasión un pequeño adelanto de lo hermosa que será esta versión.
Definitivamente tomar la escena más emblemática de este clásico de Disney y mostrarnos su versión en formato de acción real (o live action), fue la mejor idea que pudieron tener, ya que, este es un momento tan conmovedor que logrará enchinarte la piel.
‘El Rey León’ trae una súper producción y un GRAN REPARTO, de eso no queda duda alguna.
Si todavía no sabes mucho sobre lo que nos espera en este gran remake:
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