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¡Ella es vamptástica! Descubre todo sobre Vampirina, una niña muy singular, alegre y con un gran corazón.

Vampirina es una niña excepcional y te espera en Kidsiete para compartir contigo toda su alegría y geniales aventuras descubriendo la nueva ciudad en la que vive.

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Escrito por: TV Azteca Digital

Nombre: Vampirina Hauntley 

 

Edad: 200 años (Aunque en realidad tiene la apariencia y la vida de una niña de sólo 6 años).

 

Nació en: Transylvania. 

 

Actualmente vive en: Pensilvania. 

 

Festividad favorita: Halloween. 

Vampirina
Vampirina

  

Familia:

Madre - Oaxana, adora cuidar sus plantas. 

 

Padre - Boris, es monstruosamente divertido. 

Vampirina
Vampirina

Amigas: 

Poppy

 

Bridget 

   

Mascota: 

Lobito.

Pasatiempos: 

Vuelos nocturnos en familia. 

 

Bailar, jugar y compartir pijamas con sus amigas. 

 

Disfrutar de partidos de beisbol con su padre. 