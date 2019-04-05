¡Ella es vamptástica! Descubre todo sobre Vampirina, una niña muy singular, alegre y con un gran corazón.
Vampirina es una niña excepcional y te espera en Kidsiete para compartir contigo toda su alegría y geniales aventuras descubriendo la nueva ciudad en la que vive.
Nombre: Vampirina Hauntley
Edad: 200 años (Aunque en realidad tiene la apariencia y la vida de una niña de sólo 6 años).
Nació en: Transylvania.
Actualmente vive en: Pensilvania.
Festividad favorita: Halloween.
Familia:
Madre - Oaxana, adora cuidar sus plantas.
Padre - Boris, es monstruosamente divertido.
Amigas:
Poppy
Bridget
Mascota:
Lobito.
Pasatiempos:
Vuelos nocturnos en familia.
Bailar, jugar y compartir pijamas con sus amigas.
Disfrutar de partidos de beisbol con su padre.