Esta es la emotiva despedida de Disney a Stan Lee | Kidsiete
La grandeza de su imaginación, sólo fue superada por el tamaño de su corazón.
Disney compartió una emotiva carta para despedirse del padre de épicos personajes y superhéroes del Universo Marvel, Stan Lee, y las palabras que han elegido no pueden ser más que perfectas.
“Stan Lee fue tan extraordinario como los personajes que creó. Un súper héroe por derecho propio de los fanáticos de Marvel en todo el mundo, Stan tenía el poder de inspirar, entretener y conectar. La escala de su imaginación sólo fue superada por el tamaño de su corazón ", dijo Bob Iger, Presidente y CEO de The Walt Disney Company.
Además, reconoció su extensa trayectoria en el mundo de las historietas, como creador de grandes personajes emblemáticos para Marvel Cómics, además de su trabajo en Timell Cómics, y al transformar Atlas Cómics, pero también como defensor social de temas relevantes como la lucha contra la discriminación, las drogas y la intolerancia.
"Cada vez que abras un cómic de Marvel, Stan estará ahí", remata el comunicado de The Walt Disney Company.
Hoy, hacemos una pausa y reflexionamos con gran tristeza sobre el fallecimiento de Stan Lee: https://t.co/vsTHVKDW9x pic.twitter.com/c7QBCd60UC— MarvelLATAM (@MarvelLATAM) 12 de noviembre de 2018