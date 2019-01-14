Esta es la razón por la que todos están hablando de la escena de la bañera de ‘El Regreso de Mary Poppins’.

El manejo de los efectos especiales en Mary Poppins es algo fascinante y sorprendente, y ahora que sabemos más sobre una de las escenas más representativas, todos estamos fascinados y no hay quien no hable de este tema, aquí te decimos la razón.

Si bien existe tecnología para “Hacer posible, lo imposible”, el equipo que trabajó en “El Regreso de Mary Poppins”, nos dejó claro que se pueden lograr grandes cosas tomando el camino de lo práctico con destino hacia la imaginación.

La nana más querida de todos los tiempos lleva algunas semanas arrasando en la pantalla grande, y sin duda, su magia es algo digno de asombro, pues, así es como ahora, ha vuelto a la boca de todos.



¿Cómo lograron que magicamente desapareciera al aventarse en la bañera llena de espuma?

No, no fue con efectos especiales, y precisamente esta es la razón por la que todo el mundo está hablando de la magia en esta escena.

¡Mira aquí las imágenes del detrás de cámaras que revela cómo lo lograron!