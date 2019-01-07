Esta es la verdadera razón por la que Julie Andrews no asomó ni su nariz en ‘El Regreso de Mary Poppins’.

Algunos fanáticos de la nana mágica más famosa del cine, tenían la esperanza de que la legendaria Julie Andrews hiciera alguna aparición especial en “El Regreso de Mary Poppins”, sin embargo, no fue así y ahora, ella misma explica la razón por la que no lo hizo.

Fue en 1964 cuando se rodó por primera ocasión “Mary Poppins”, para aquella ocasión, Julie Andrews fue la protagonista, y 54 años después tenemos una nueva historia que trae de vuelta en la pantalla grande a la nana más querida de todos los tiempos.

¿Y por qué decidió no aparecer en la cinta? ¿A Julie Andrews no le gustan las despedidas? ¿O simplemente no cree en las segundas partes?

En realidad, la razón fue que Andrews no quizo más que darle su lugar a la bella Emily Blunt, la actual Mary Poppins.

“Es su momento”, dijo la actriz sobre el protagonismo que debe de tener su sucesora en el papel de Mary Poppins.

¿Increíble, cierto?