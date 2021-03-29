Estas son las cosas que no sabías sobre Pocoyo

Pocoyo es uno de nuestros personajes favoritos, y en esta ocasión, te presentamos algunos datos curiosos que no sabías sobre él.

Pocoyo es un curioso niño de 4 años de edad, a él gusta jugar y descubrir el mundo en compañía de sus amigos.

José María Castillejo, es el nombre del creador de Pocoyo, y ha confesado que la idea de nombrarlo así, vino a él cuando escuchaba a su hija hacer su oración por las nochas, y al dirigir sus palabras a Jesucristo, la pequeña niña le decía "tú que eres un niño, poco yo", en lugar de decir "como yo".

Pocoyo se encuentra cursando el preescolar.

¡Es muy entusiasta! Le gusta jugar con su imaginación, enfrentar retos y descubrir soluciones, también le gusta aprender constantemente.

Durante 11 años, Pocoyo ha sido “Embajador Mundial Infantil de la Hora del Planeta”, es una iniciativa ambiental que se celebra en este 2021 el día sábado 27 de marzo desde las 8:30 pm. hasta las 9:30 pm. con la finalidad de apagar las luces y aparatos de las casas, edificios y monumentos para darle un “respiro al planeta”.

En diferentes partes del mundo, Pocoyo apoya a diversas causas, tal como en Colombia, que se sumó a una campaña para proteger a las abejas de la extinción.

“Namasté” es el nombre del saludo que hace Pocoyo para demostrar cariño a sus amigos, evitando riesgos a la salud en medio de la pandemia por Covid-19.

Conoce a sus amigos

Elly, Pato, Párajo Dormilón, Pulpo y Pájaro Bebé son sus mejores amigos y siempre lo acompañan en cada aventura.

Pocoyo

Tiene una mascota, su nombre Loula, y aunque le gusta jugar, a ella no le gusta cuando llega el momento de bañarse.

¡Aprende junto a Pocoyo en la pantalla de Azteca 7!

