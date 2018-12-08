¿Existe un cuarto diario de Gravity Falls? ¡Te decimos todo lo que sabemos sobre esta extraña teoría!
Es todo un escándalo el que existe en torno al cuarto diario de Gravity Falls.
¿Qué cosaaaaa? ¿Existe un cuarto diaro?
Seguramente esa fue tu reacción al leer esto o probablemente ya habías escuchado algunas teorías que apuntan a la posible existencia de un cuarto diario en el que se atesoran más secretos y misterios de Gravity Falls.
¡En foros de discusión y redes sociales han surgido varias teorías sobre esto! Pero aquí te decimos la verdad sobre el cuarto diario de Gravity Falls.
¡Sí! Tal como lo sospechamos, no existe un cuarto diario y aquí van algunos puntos que confirman lo que ya todos sabíamos:
¿Cómo habría un cuarto diario si el tercero ni siquiera tiene todas las páginas escritas, quedaron varias en blanco?
Si existiera un cuarto diario (por alguna extraña razón) por lo menos uno de los personajes lo hubiera mencionado, pero, NO, nunca se mencionó.
Tampoco se ha destapado pista alguna que nos lleve al descubrimiento de un cuarto diario secreto.
Así que, ya lo saben, la respuesta estuvo siempre frente a todos nosotros y no tendríamos que haber dudado de lo que ya conocíamos a la perfección.