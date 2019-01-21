¡Filtran imágenes de Will Smith con apariencia azul! El genio está más que listo para salir de la lámpara.

Después de toda la controversia que surgió por las imágenes en las que se ve a Will Smith sin el característico color azul del genio de Aladdín, finalmente se demostró que no había nada que temer y que por supuesto, tendremos a nuestro querido genio tan azul como lo recordábamos.

¡El live acción de Aladdín nos tiene muy emocionados a todos! Pero, sin duda, el genio de la lámpara está robando reflectores desde que se anunció que este clásico de Disney tendría una versión live action.

En fin, todo mundo estaba muy decepcionado porque vimos a Will Smith tan normal como de costumbre, y aunque él aclaró que habría oportunidad de que veamos su apariencia azul, sólo nos dejó esperando.

Finalmente alguien filtró unas imágenes de productos que llevarán impreso al genio de Will Smith, y así es como llegó a nosotros el primer vistazo al cómplice de Aladdín.