¿Habrá o no un live action de ‘La Dama y el Vagabundo’ con perritos de verdad? ¡Entérate de todo aquí!

Lo que se sabe hasta ahora es que sí habrá un live action de “La Dama y el Vagabundo”, y sí, los protagonistas serán perritos actores totalmente reales.

No será como el “Rey León”, un falso live action, ya que, de acuerdo con lo que se sabe de esta versión, es que no se usará un sofisticado sistema de animación, como se ha hecho con otros clásicos de Disney que han pasado de la animación a su versión de acción real.

Dama y el Vagabundo Kidsiete

¿Entonces cómo le harán?

Thomas Mann, quien da vida al dueño de “La Dama”, confirmó que los protagonistas serán perros reales, la perrita será una cocker spaniel, y Golfo, será encarnado por un auténtico perro mestizo.

Y entre estas revelaciones, algo que no queda muy claro, es si serán perros entrenados o si sólo ayudarán a mejorar las escenas con la ayuda de efectos especiales.

Al parecer esta versión no es preparada para estrenarse en cine, pero sí, para una plataforma de streaming, y podría quedar lista para su lanzamiento antes de que termine el año 2019.