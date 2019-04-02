Kidsiete estrena serie infantil, ‘Los Osos Boonie’. ¡Briar y Bramble tienen diversión garantizada para niños!
No te pierdas las aventuras de Los Osos Bonnie, de lunes a viernes 12:00 PM, por Azteca 7.
Kidsiete estrena 'Los Osos Boonie', serie infantil que narra las aventuras de los osos Briar y Bramble, su misión: mantener la armonía y felicidad dentro de su bosque. Después de una larga temporada en la ciudad, Briar regresa a su lugar de origen, encontrándose con viejos amigos, pero también con algunos obstáculos, ¡enfrentar a Logger Vick!, nuestro gran villano que hará muchas maldades.
Disfruta esta nueva aventura por la pantalla de Azteca 7, de lunes a viernes a las 12:00 PM. ¡La diversión estará garantizada!