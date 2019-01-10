¡La fuerza está de regreso! Disney presenta tráiler de la segunda temporada de Star Wars Resistance.

¡La espera terminó por fin! Disney liberó el tráiler de la segunda temporada de la serie animada Star Wars Resistance, y los fanáticos de la serie están de cabeza con la noticia.

Aún no terminamos de disfrutar todos los capítulos de la primera temporada de esta increíble serie animada de Star Wars, por fin se terminaron las dudas ¡Sí habrá continuación!

Las nuevas aventuras saldrán a la luz en otoño de 2019, y esto ha emocionado mucho a los fanáticos.

Disney compartió el adelanto de la segunda temporada y la emoción no se hizo esperar en redes sociales.

Aquí te compartimos el primer tráiler de Star Wars Resistance ¡Disfrútalo!



