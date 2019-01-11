La Sirenita cumple 30 años este 2019 y Disney ya prepara la versión de aniversario para celebrar a lo grande.

¡Vaya que ha pasado el tiempo! Parece que fue ayer cuando conocimos la historia de Ariel en la pantalla grande.

Mientras nos encontramos en un ir y venir de rumores sobre la posible realización del live action de La Sirenita, se acerca el aniversario 30 desde que se estrenó en Estados Unidos.

En el mes de noviembre, se cumplen los 30 años desde el lanzamiento de La Sirenita, y por supuesto, Disney ya tiene todo listo para compartir el festejo con los fanáticos de la princesa del Mar.

A través de redes sociales, Disney anunció que habrá versiones de aniversario de este clásico en digital, Blu-Ray, y 4K.

View this post on Instagram This is one of those treasures untold we’re always singing about! ✨ Get the #LittleMermaid30th Anniversary Edition on digital & @movies.anywhere Feb 12 and Blu-ray Feb 26. {Preorder it at the link in our bio} #Disney A post shared by The Little Mermaid (@disneylittlemermaid) on Jan 11, 2019 at 9:05am PST

Incluso, La Sirenita ya tiene una cuenta de Instagram dedicada a todo aquello que ha inspirado esta película de Disney.

¿Qué otras sorpresas nos tendrán preparadas por el 30 aniversario de Ariel?

Mientras vamos descubriendo todas esas sorpresas, te invito a votar por tu candidata favorita para convertirse en La Sirenita para la versión live action.

