¡Las historias de Aladdín y Dumbo llegarán al universo de los cómics! Descubre los detalles aquí.

Dumbo: Friends in High Places, nos mostrará la vida del elefante volador más tierno através de cinco historias cortas que estarán conectadas entre sí.

El relato estará a cargo de John Jackson Miller, y el arte estará bajo la responsabilidad de Giovanni Rigano, Alberto Zanon, Paola Antista y Miuchela Bovo.

La historieta basada en el live action que dirige Tim Burton estará a la venta en Estados Unidos a finales de marzo.

Por otra parte, Aladdín tendrá su estreno en cine para el mes de abril y a la par será lanzado el cómic, y nos llevará a través sus páginas usando las perspectivas de varios personajes.

Corinna Bechko, es quien se encarga de escribir, mientras que la ilustración recae en Pablo Vite.

