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¡Las historias de Aladdín y Dumbo llegarán al universo de los cómics! Descubre los detalles aquí.

Mientras el cómic basado en la adaptación de Dumbo, llegará a los estantes antes de que se estrene el live action, la historia de Aladdín será lanzada a la par de la película.

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Escrito por: TV Azteca Digital

¡Las historias de Aladdín y Dumbo llegarán al universo de los cómics! Descubre los detalles aquí. 

Dumbo: Friends in High Places, nos mostrará la vida del elefante volador más tierno através de cinco historias cortas que estarán conectadas entre sí. 

El relato estará a cargo de John Jackson Miller, y el arte estará bajo la responsabilidad de Giovanni Rigano, Alberto Zanon, Paola Antista y Miuchela Bovo. 

La historieta basada en el live action que dirige Tim Burton estará a la venta en Estados Unidos a finales de marzo. 

 

Por otra parte, Aladdín tendrá su estreno en cine para el mes de abril y a la par será lanzado el cómic, y nos llevará a través sus páginas usando las perspectivas de varios personajes. 

Corinna Bechko, es quien se encarga de escribir, mientras que la ilustración recae en Pablo Vite. 