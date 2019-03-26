Liberan el primer avance de ‘Dora y La Ciudad Perdida'; Eugenio Derbez formará parte del elenco.
Una aventura para chicos y grandes llega a la pantalla grande con la actuación de Eugenio Derbez.
Se entregó el primer avance de Dora Y La Ciudad Perdida, un película de aventura llena de humor y mucha diversión para pequeños y grandes. Protagonizada por Isabel Moner (Dora), y con las actuaciones de Eva Longoria, Michael Peña, Adriana Barraza y Eugenio Derbez.
Viviendo la mayor parte de su vida en la Selva, Dora se enfrentará a la aventura más importante de su vida: Rescatar a sus padres y resolver el misterio de la Ciudad Perdida.
¡Próximamente en tu cine favorito!