¡Los nuevos amigos también son importantes! El nuevo tráiler de Toy Story 4 te dejará el corazón lleno de ternura y risas.

Bonnie está muy emocionada porque hizo un nuevo amigo, literalmente lo creó y es su juguete principal en este momento, por lo que, Woody y todos sus amigos harán todo lo posible por hacerlo sentir bienvenido en el grupo, aunque se trate de un tenedor con manos de alambre y ojos movibles.

Full poster toy story kidsiete

Las cosas se pondrán algo complicadas cuando Forky haga todo lo posible por escapar de lado de Bonnie, pues a pesar de todo el amor que recibe desde que fue creado para convertirse en un adorado juguete, él no se siente nada cómo con esta idea.

Desde que Forky fue presentado, teníamos idea de que pasar de ser un simple tenedor desechable a un juguete, no estaba entre sus planes.

El escape de Forky hará de todo un caos y pondrá a nuestros inseparables juguetes favoritos en una peligrosa travesía.

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