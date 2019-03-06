¡Maléfica estará de regreso en la pantalla grande antes de lo que todos esperábamos! Esto es lo que debes saber sobre el estreno.

¡La historia de Maléfica volverá atraparnos con su magia mucho antes de lo que esperábamos! Y por eso, aquí te contamos todos los detalles que tenemos sobre este increíble estreno.

El primer póster de la segunda entrega de Maléfica se dio a conocer junto a la fecha de estreno, y el título en inglés de la secuela, que será: Malificent: Mistress of Evil.

Malefica Kidsiete

El título de la película en español, aún no ha sido confirmado por Disney, sin embargo, los fanáticos de esta villana están bastante emocionados con el regreso.

Malefica 2 Kidsiete

Será el 18 de octubre de este año cuando Angelina Jolie vuelva a los cines como el hada oscura que nos robó el corazón al conocer su historia por primera vez en 2014.

El estreno de Maléfica estaba previsto para el 2020, y por razones desconocidas, este fue adelantado al menos siete meses.

