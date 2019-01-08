¡Margot Robbie se convertirá en Barbie! Aquí los detalles sobre el live action de la muñeca más famosa del mundo.
La actriz confirmó que será la protagonista de la primera película en formato live action que se hace de la muñeca más famosa del mundo.
¡Margot Robbie apagó todos los rumores y confirmó la noticia del live action de Barbie!
Durante meses se había especulado sobre la posibilidad de que una película de la muñeca más famosa del mundo saldría a la luz, y por fin, Margot Robbie confirma que ella será la protagonista, y no sólo eso, sino que también será productora de la cinta.
“A lo largo de casi 60 años de marca, Barbie ha emparedado a las niñas a imaginarse a sí mismas en papeles importantes; Desde princesa a presidente”, dijo Margot Robbie.
La actriz se dijo muy honrada de poder encarnar a Barbie en la pantalla grande, y confío en que el tratamiento de esta producción podrá tener un impacto positivo entre los niños.
Mattel y Warner Bros están haciendo esta alianza para hacer posible el film.