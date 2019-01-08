¡Margot Robbie se convertirá en Barbie! Aquí los detalles sobre el live action de la muñeca más famosa del mundo.

¡Margot Robbie apagó todos los rumores y confirmó la noticia del live action de Barbie!

Durante meses se había especulado sobre la posibilidad de que una película de la muñeca más famosa del mundo saldría a la luz, y por fin, Margot Robbie confirma que ella será la protagonista, y no sólo eso, sino que también será productora de la cinta.

“A lo largo de casi 60 años de marca, Barbie ha emparedado a las niñas a imaginarse a sí mismas en papeles importantes; Desde princesa a presidente”, dijo Margot Robbie.

Margot Robbie Kidsiete

La actriz se dijo muy honrada de poder encarnar a Barbie en la pantalla grande, y confío en que el tratamiento de esta producción podrá tener un impacto positivo entre los niños.

Mattel y Warner Bros están haciendo esta alianza para hacer posible el film.

