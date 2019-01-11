¡Mary Poppins tiene mucho por contar! Pero ¿Ya preparan la siguiente película de la nana más querida?

Rob Marshall, director de “El Regreso de Mary Poppins”, indicó que existe una gran posibilidad de llevar a cabo una secuela sobre la nana más querida de la pantalla grande.

Dijo que hay suficiente material para continuar trabajando con la siguiente historia de Mary Poppins.

“Si hay un gran personaje y una historia que contar ¿Por qué no?”, comentó Rob Marshall.

¿Y qué dice Emily Blunt de todo esto?

El productor de “El regreso de Mary Poppins”, John DeLuca aseguró que esta posibilidad emociona mucho a la protagonista de la cinta.

“A Emily se le ilumina la cara cada vez que me habla de ello”, compartió el productor.

Aunque esta no es una confirmación, los involucrados en “El Regreso de Mary Poppins” aseguran que si el público lo pide, ellos están listos y dispuestos a continuar con las películas de la nana más querida de todos los tiempos.