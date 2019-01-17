¡Mira el tierno póster de Dumbo que nos recuerda que cada vez falta menos para el estreno de este live action!
Una nueva mirada al live action de Disney se acaba de revelar, y esta vez nos muestra el tierno rostro de Dumbo.
Con esa carita será imposible decirle que no a Dumbo.
¡Disney se la rifó con el nuevo póster de Dumbo!
Una nueva mirada al live action de Disney se acaba de revelar, y esta vez nos muestra el tierno rostro de Dumbo.
Este póster llega justo a tiempo para recordarnos que ya falta menos para que veamos al famoso elefante volador de vuelta en la pantalla grande.
Check out the brand-new International poster for Disney’s #Dumbo and see the film when it soars into theatres March 29! pic.twitter.com/u2uskiGDPU— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 17 de enero de 2019
El live action que dirige Tim Burton se estrena a finales de marzo y estamos muy emocionados por volver a ver la tierna historia de este encantador elefante.