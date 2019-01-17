¡Mira el tierno póster de Dumbo que nos recuerda que cada vez falta menos para el estreno de este live action!

Con esa carita será imposible decirle que no a Dumbo.

¡Disney se la rifó con el nuevo póster de Dumbo!

Una nueva mirada al live action de Disney se acaba de revelar, y esta vez nos muestra el tierno rostro de Dumbo.

Este póster llega justo a tiempo para recordarnos que ya falta menos para que veamos al famoso elefante volador de vuelta en la pantalla grande.

Check out the brand-new International poster for Disney’s #Dumbo and see the film when it soars into theatres March 29! pic.twitter.com/u2uskiGDPU— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 17 de enero de 2019

El live action que dirige Tim Burton se estrena a finales de marzo y estamos muy emocionados por volver a ver la tierna historia de este encantador elefante.