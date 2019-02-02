¡No lo creerás! El regreso de Betty a ‘Toy Story 4' genera polémica y no es precisamente por su nueva apariencia.

¡Betty está metida en un gran apuro!

A raíz de que se difundió el regreso oficial de Bo Peep, o Betty, como la conocemos en México, Personas a favor del trato ético de los animales (PETA, por sus siglas en inglés), solicitó que se le retire su bastón para pastoreo de ovejas.

¿Por qué?

Para PETA este bastón de pastoreo de ovejas, es un símbolo de maltrato animal, y por ello, han solicitado a Pixar que retire este elemento de las manos de Betty.

"Estamos pidiendo al director Josh Cooley (responsable de la película que, complemente la transformación del personaje retirándole su bastón, una herramienta que históricamente para enganchar de las patas y el cuello a las ovejas en la industria de la lana”, manifestó la organización internacional de PETA.

Pixar o Disney, no han manifestado respuesta alguna en torno a la petición de PETA, habrá que ver si acceden a modificar este accesorio de nuestra querida Pastorcita en Toy Story 4.