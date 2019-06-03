No te pierdas Kally’s Mashup, una divertida serie que narra la difícil decisión que tiene que tomar Kally por la música clásica o pop.

Kidsiete estrena Kally's Mashup, una divertida serie que la narra la vida de Kally, una joven talentosa, nadie toca el piano como ella. Logró convertirse en la estudiante más joven del famoso Conservatorio Allegro.

kally

Kally tiene un gran secreto, ¡ama el pop!, es su pasión y sueña con convertirse en una popstar, aunque su familia quiera que sea una pianista de música clásica. Ahora Kally está en busca de su verdadero estilo entre el piano y la música pop. Con la ayuda de Dante y sus amigos, creará su propio ritmo.

No te la pierdas de lunes a viernes 3:00 PM, por Kidsiete.