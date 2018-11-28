¡Nuevo póster de Toy Story 4 desata toda clase de teorías trágicas sobre la nueva aventura de nuestros juguetes favoritos!
‘Un amigo fiel nunca te abandona’, es la frase que nos está estrujando el corazón desde YA.
“Un amigo fiel nunca te abandona”, es la frase que nos está estrujando el corazón desde YA.
Ya teníamos algunas pistas de que la próxima aventura de nuestros juguetes favoritos sería en una feria, pero, en este momento un nuevo póster de “Toy Story 4” nos tiene a todos con el alma en el hilo y ahora verás por qué.
“Un amigo fiel nunca te abandona”, fue la frase elegida por Disney Pixar para difundir un nuevo póster de “Toy Story 4”, ahí podemos ver a Woody con una feria de fondo y justo por eso estamos bien mortificados.
¿Bonnie abandonó a los juguetes de Andy?
¿Van al rescate de Betty, nuestra bella pastorcita?
¿Woody ya se está despidiendo de todos nosotros?
¿Por qué este póster me hace sentir que algo no estará bien?
¿Por qué siento que que Bunny y Ducky no serán nuestros amigos?
¡Ayudaaaaaaaa! Esto me está volviendo loco.
En fin, sé que al ver el nuevo póster muchos tenemos las mismas dudas y angustias, pero no quedará más que esperar hasta junio de 2019 para resolver esta gran preocupación.
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