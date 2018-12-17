¡Oh là là! Celebra con mucho estilo cada detalle junto a Nancy Clancy, la niña más fancy de la televisión.

¡Para amar la moda y el estilo no existe edad! Y Nancy Clancy nos contagia con su gran amor por lo Fancy.

¿QUÉ ES FANCY?

Fancy significa lujoso en inglés.

¡Síiiii! Nancy nos comparte su gran pasión por hacer las cosas exquisitas.

Nos muestra el camino para convertir lo aburrido en algo verdaderamente ¡fantastique! (o sea, fantástico en francés).

Nancy Clancy Fancy

¡GRAN AMOR POR LOS DETALLES!

A Nancy Clancy le encantan las celebraciones, con mucho estilo y elegancia, así es como surge su gran pasión por convertir todo lo ordinario en algo fantásticamente extraordinario.

Le parece elegante utilizar palabras en inglés y en francés.

Es un niña alegre y soñadora que gusta de celebrar los detalles que hacen interesantes la vida.

