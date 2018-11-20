¡Oh, oh! Alguien tendrá problemas con Disney ¡Filtración destapa sorpresa del live action de Mulán!

Esta es la historia de cómo una inocente salida de amigas puede convertirse en un gran lío para tooooooda una producción cinematográfica…

Los grandes fanáticos de la versión animada de Mulán criticaban el hecho de que la Mulán “original” no estuviera presente en el live action, y respecto de ese tema, Disney mantuvo mucho hermetismo, hasta ahora… ¡La sorpresa fue balconeada en redes sociales!

Ming-Na Wen, es el nombre de la actriz que presta su voz a Mulán para la versión en inglés, y es considerada la “Mulán original”, recientemente la hemos visto en promoción de WiFi Ralph, como parte del cameo de todas las princesas de Disney (algo épico en verdad)



Fue la actriz Lucy Lawless quien destapó la sorpresa en Twitter, al publicar una foto en la que mencionó a Ming-Na, el mensaje incluía las siguientes palabras:

"Con mi querida amiga Ming-Na Wen que está trabajando en Mulán en mi ciudad natal. Encantada de verte amiga! Amo que Disney se haya asegurado de contar con su Mulán original”.

La imagen fue retirada de inmediato y ahora los fans parecen satisfechos pues sus reclamos fueron escuchados y ahora tendremos que esperar más detalles para saber de qué forma se incluyó a la Mulán “original” en el live action.



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