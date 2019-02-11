Por fin ¡El genio salió de la lámpara! Mira la apariencia azul de Will Smith en el nuevo tráiler de Aladdín.

¡La espera terminó! Y por fin pudimos ver a Will Smith con apariencia del genio de la lámpara.

Una de las grandes expectativas en torno al live action de Aladdín, era la apariencia de Will Smith como el genio de la lámpara que cumple todoooos los deseos del joven, y el misterio terminó.

Después de ver a Will con apariencia normal, los usuarios de redes manifestaron su inconformidad con la diferencia que tendría el genio en el live action a diferencia de la animación.

Sin embargo, se aplacaron todos los rumores cuando el propio Will Smith, prometió que sí sería azul.

¡Y tal como lo prometió, así fue!

Mira aquí el tráiler y saca ya al genio de la lámpara:

En este avance también vemos a Jafar y a Jasmíne, y no puede ser más que perfecto.