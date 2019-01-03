¡Primero Frozen 2 y ahora, Toy Story 4! Filtran imagen donde aparece un MEGA SPOILER de ¿Betty? la novia de Woody.

¡Primero Frozen 2 y ahora Toy Story 4! Filtran imagen promocional donde aparece un MEGA SPOILER de ¿Betty? la novia de Woody.

Tenemos algunas dudas sobre lo que está pasando con la filtración de imágenes promocionales en Rusia, pero, de que este es una gran revelación, lo es.

Finales de 2018 y alguien en Rusia hizo de las suyas, cuando por alguna razón a apareció en redes sociales, lo que se dice, es la primera imagen promocional de Frozen 2, en la que incluso le vemos un peinado nuevo a Anna, han pasado los días y hasta ahora no hay algo que confirme o desmienta que este sí es un póster de la tan esperada película de Disney.

Se ha revelado el primer vistazo a #Frozen2 pic.twitter.com/S1D3S7QWwj— Weekers (@weekeers) 28 de diciembre de 2018

Ahora tocó el turno a Toy Story 4, y se ha colado una imagen en la que podemos ver a nuestros amados juguetes: Woody, Buzz Lightyear, a Forky y ¿Betty?

Y así se ve #ToyStory4 pic.twitter.com/9fwcLUIaaK— Jess Estrada (@Jess_EstradaM) 3 de enero de 2019

Con pose de héroes al rescate, aparecen estos cuatro personajes, y se cree que la rubia muñeca de porcelana que aparece junto a Woddy, pero su rostro y su atuendo parecen algo diferentes a lo que recordamos.

Aunque en Toy Story 3, no vimos a Betty, la pastorcita que le robó el corazón a Woody, y tampoco supimos qué pasó con ella, hay pistas bastante sólidas que nos indican que en esta ocasión la aventura tomará el camino del amor.

¡Eso sí! También podría tratarse de un nuevo personaje, alguna prima o hermana de Betty, pero, habrá que esperar para saberlo con certeza.

Hasta ahora no hemos visto a Betty, en ninguna imagen o tráiler promocional de Toy Story 4, bueno, no oficialmente, porque la postal navideña de Pixar en el recién finalizado 2018, nos confirma que Woody y su amada pastorcita estarán juntos.