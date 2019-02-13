¡Sale a la luz el primer vistazo a ‘Frozen 2'! Checa aquí el primer tráiler de esta nueva aventura.

¡Elsa y Anna están listas para luchar contra la adversidad! Pero, no será nada sencillo salir adelante.

El primer adelanto de 'Frozen 2' es impactante y nos deja con muchísimas ganas de ver más.

Parece que Elsa tiene mucho por demostrarse y para hacerlo, pondrá mucho en riesgo.

Pero, Anna no se queda atrás, pues esta valiente princesa también estará dispuesta a demostrar de qué está hecha.

Será este otoño cuando esta segunda entrega de Frozen llegue a la pantalla grande.

Mira el primer trailer de 'Frozen 2' aquí: