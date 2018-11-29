Si te gusta la fantasía y la aventura esta película es para ti ¡Mira aquí el tráiler de ‘Artemis Fowl’!

Disney no deja de sorprendernos con historias llenas de aventura y fantasía, y para agosto de 2019, podremos disfrutar de “Artemis Fowl”, una película que tiene la fórmula para llenarnos de asombro frente a la pantalla grande.

Ahora te cuento de qué va la historia de Artemis Fowl, un niño genio de tan sólo 12 años.

El padre de Artemis desaparece misteriosamente de un día para otro, y así, este niño procedente de una familia de genios, inicia una búsqueda para encontrarlo.

En el camino, cuenta con la ayuda de su leal protector, Butler, con quien descubre una civilización subterránea: se trata de un mundo increíblemente avanzado en el que habitan hadas.

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Este niño de 12 años tiene la misión en la que tendrá que usar toda su astucia para iniciar una fuerte batalla contra las poderosas hadas que pueden estar involucradas con la desaparición de us padre.

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